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Во Флориде незаконную вечеринку разогнал спецназ

22 марта 2021 12:06
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Новости США. В США людей, не соблюдающих коронавирусные ограничения, пришлось разгонять спецназу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде незаконную вечеринку разогнал спецназ-1

Во Флориде на улицах Майами-Бич молодые люди, нарушая комендантский час, устроили вечеринку.

Во Флориде незаконную вечеринку разогнал спецназ-4

Правоохранители применили против них патроны, стреляющие перцовым газом. Началась давка. Задержано более 120 человек. Власти города объявили режим ЧП.

# США # Фотофакт

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