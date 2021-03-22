Во Флориде незаконную вечеринку разогнал спецназ

Новости США. В США людей, не соблюдающих коронавирусные ограничения, пришлось разгонять спецназу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США людей, не соблюдающих коронавирусные ограничения, пришлось разгонять спецназу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Флориде на улицах Майами-Бич молодые люди, нарушая комендантский час, устроили вечеринку.
Правоохранители применили против них патроны, стреляющие перцовым газом. Началась давка. Задержано более 120 человек. Власти города объявили режим ЧП.