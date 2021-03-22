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СК России решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

22 марта 2021 19:49
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Новости России. Следственный комитет России объединит уголовные дела о преступлениях нацистов против мирных граждан – о геноциде народов СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК России решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР-1

Речь идет о массовых убийствах в деревне Жестяная Горка Новгородской области, где в ходе карательной операции погибли более 200 воспитанников Ейского детского дома. Кроме того, в производство включено дело о расстреле в 1942 году более 30 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Сейчас особенно актуальна и проблема героизации нацистских преступников.

СК России решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР-4

В мае 2020 года атакам подверглась акция «Бессмертный полк». Неизвестные загрузили на сайт патриотической инициативы фотографии нацистов, в том числе Гитлера. Все причастные к этому понесли заслуженное наказание.

СК России решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР-7

16 марта Госдума России также ужесточила наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Теперь нарушителям грозит лишение свободы до пяти лет и крупный штраф. Беларусь также разрабатывает аналогичные законодательные акты.

# История # Фотофакт

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