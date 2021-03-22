СК России решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

Новости России. Следственный комитет России объединит уголовные дела о преступлениях нацистов против мирных граждан – о геноциде народов СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о массовых убийствах в деревне Жестяная Горка Новгородской области, где в ходе карательной операции погибли более 200 воспитанников Ейского детского дома. Кроме того, в производство включено дело о расстреле в 1942 году более 30 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Сейчас особенно актуальна и проблема героизации нацистских преступников.

В мае 2020 года атакам подверглась акция «Бессмертный полк». Неизвестные загрузили на сайт патриотической инициативы фотографии нацистов, в том числе Гитлера. Все причастные к этому понесли заслуженное наказание.