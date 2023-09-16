Словакия решила продлить запрет на ввоз украинского зерна

Словацкое правительство продлило до конца года запрет на ввоз украинских зерновых, в том числе пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Об этом сообщает РИА Новости.

Это постановление принято вопреки решению Европейской комиссии не продлять ограничения на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из Украины.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обещает цивилизованный ответ тем государствам, которые ввели запрет на импорт украинских зерновых, пренебрегая решением ЕК.

Ранее Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум в вопросе импорта продовольственного зерна из Украины По словам премьер-министра Королевства, самое важное для поляков сейчас – это интересы местного сельского хозяйства.