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Словакия передала Киеву все свои истребители МиГ-29

17 апреля 2023 09:52
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Словакия передала Украине тринадцать заявленных боевых самолетов МиГ-29, информирует ТАСС со ссылкой на словацкое оборонное ведомство.

Сообщается, что истребители транспортировались Киеву с соблюдением повышенных мер безопасности по земле. Глава профильного словацкого ведомства Ярослав Надь поблагодарил всех задействованных в операции, отметив, что задача была сложной.

В конце марта 2023 года Министерство обороны Словакии заявляло, что специалисты с украинской стороны проводят работы по приемке боевых самолетов МиГ-29.

# Международная политика

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