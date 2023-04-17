Словакия передала Киеву все свои истребители МиГ-29

Словакия передала Украине тринадцать заявленных боевых самолетов МиГ-29, информирует ТАСС со ссылкой на словацкое оборонное ведомство.

Сообщается, что истребители транспортировались Киеву с соблюдением повышенных мер безопасности по земле. Глава профильного словацкого ведомства Ярослав Надь поблагодарил всех задействованных в операции, отметив, что задача была сложной.

В конце марта 2023 года Министерство обороны Словакии заявляло, что специалисты с украинской стороны проводят работы по приемке боевых самолетов МиГ-29.