Над Китаем парили летающие гориллы – там прошёл фестиваль воздушных змеев

Новости Китая. Благодаря этому фестивалю, китайский город Вэйфан и сегодня называют мировой столицей воздушных змеев. В 40-й раз на него собрались любители необычного увлечения – ни много ни мало, а 600 представителей из 60 стран и регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их арсенале множество воздушных змеев различных форм и размеров, начиная от гигантских диковинных животных и заканчивая 150-метровым скоростным поездом, состоящим из 50 вагонов. Главное, чтобы конструкция смогла подняться в небо и лавировать между воздушными потоками.