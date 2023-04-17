Над Китаем парили летающие гориллы – там прошёл фестиваль воздушных змеев
Новости Китая. Благодаря этому фестивалю, китайский город Вэйфан и сегодня называют мировой столицей воздушных змеев. В 40-й раз на него собрались любители необычного увлечения – ни много ни мало, а 600 представителей из 60 стран и регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их арсенале множество воздушных змеев различных форм и размеров, начиная от гигантских диковинных животных и заканчивая 150-метровым скоростным поездом, состоящим из 50 вагонов. Главное, чтобы конструкция смогла подняться в небо и лавировать между воздушными потоками.
Мало кто знает, но именно в Китае более 2 тысяч лет назад был изобретен первый воздушный змей. Его каркас тогда создали из дерева, гласят письменные источники. Древние традиции поддерживаются и сегодня. Например, город Вэйфан может похвастаться процветающей индустрией воздушных змеев. Их производством и продажей там занимаются более 80 тысяч человек, работающих в шести сотнях компаний.