Санкционная политика в отношении Российской Федерации стала крупнейшим провалом западных стран за всю историю. Цены на топливо, энергоносители и продукты питания растут в Европе и США.

Россию, напротив, санкционные меры в экономическом плане не подкосили, говорится в публикации American Thinker, пишет РИА Новости. РФ процветает, усиливает свое влияние и авторитет в Азии, Африке, Южной Америке, Издание отмечает, что пока в странах Запада будет наблюдаться высокая инфляция и недостаток энергоносителей, экономика Российской Федерации будет набирать обороты, оставляя позади немецкую и британскую, а после и вовсе перегонит другие западные экономики, в том числе и Америку.

Кроме того Россия шагнула вперед и в военной сфере: налажено производство собственной оборонной продукции. Запад напротив испытывает дефицит в вооружении и боеприпасах на фоне военной поддержки Киева. Обращают авторы материала внимание и на дипломатический авторитет Российской Федерации: Ближний Восток, Африка и Латинская Америка готовы сотрудничать с Российской Федерацией. Особую роль начинает играть Россия в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, отмечает American Thinker.