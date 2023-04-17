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На границе Франции и Испании вспыхнули сильные лесные пожары

17 апреля 2023 09:04
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На границе Франции и Испании – сильные лесные пожары. Огонь оставил после себя более тысячи гектаров выжженной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Франции и Испании вспыхнули сильные лесные пожары-1

Остановить распространение пламени пытаются около 900 пожарных двух стран. Им мешает засуха и сильный ветер. Властям пришлось экстренно эвакуировать несколько сот жителей французских деревень. Перекрыты дороги, нарушено движение поездов. Чтобы помочь французским спасателям справиться с огнем, власти Испании отправили туда своих пожарных.

# Пожар # Фотофакт

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