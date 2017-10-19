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СК: 6-летний мальчик, погибший в ДТП в Балашихе, не был пьян

19 октября 2017 10:24
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Новости России. В крови шестилетнего мальчика, который погиб в результате ДТП в Балашихе, не был пьян. Это установила комплексная судебная экспертиза.

Что произошло?

Громкое ДТП произошло 23 апреля во дворе одного из жилых домов города Балашиха. 31-летняя женщина сбила шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте из-за полученных травм.  

Как сообщают РИА Новости, по факту резонансной аварии расследуются сразу два дела: о самом ДТП, которое уже направлено в суд, и халатности при проведении экспертизы.

Что выявила первичная экспертиза?

Первичная экспертиза выявила, что в крови мальчика присутствовал алкоголь в дозе, которая соответствует сильной степени алкогольного опьянения – 2,7 промилле. Результат экспертизы не выглядел правдоподобно.  Была назначена и проведена комплексная судебная экспертиза с участием 18 экспертов.

Что она показала?

По информации СК РФ, ребенок в момент ДТП не был в состоянии алкогольного опьянения. Этиловый спирт в образце крови возник после забора крови. В образце нет маркера употребления алкоголя при жизни – этилглюкуронида. По итогам экспертизы можно сделать вывод, что мальчик был трезв и здоров.

Как могла произойти такая ошибка?

СК предъявил врачу Михаилу Клейманову, который проводил первичную экспертизу, обвинение в совершении преступления по статье «халатность». По информации следователей, врач сделал необоснованный вывод о состоянии, в котором находился погибший ребенок.

Обвиняемый сделал забор образца крови ребенка неправильным образом. Из-за загрязнения чуждой микрофлорой произошло спиртовое брожение, которое и показало в крови ребенка результат в 2,7 промилле.

По информации СК, такие цифры в крови у детей соответствуют состоянию поверхностной комы. Специалисту нужно провести биохимическое исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть употребление алкоголя при жизни.  Клейманов не сделал этого.

Расследование по данному делу продолжается.

В 2016 году в Вилейском районе водитель сбил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик: ребенок погиб – здесь подробнее.

# Фотофакт # Гибель детей # Михаил Клейманов

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