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В США расследуют сразу 2 крупных дела: утечку угарного газа в школе и стрельбу в бизнес-центре

19 октября 2017 08:28
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Новости США. Сразу два громких ЧП расследуют в США. В одной из школ Майами произошла утечка угарного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США расследуют сразу 2 крупных дела: утечку угарного газа в школе и стрельбу в бизнес-центре-1

По предварительным данным, пострадали и были госпитализированы 14 человек. А в бизнес-центре города Эджвуд злоумышленник устроил стрельбу. На месте погибли 3 человека, еще двое ранены. Сразу после нападения стрелок сел в авто и уехал, однако вскоре его удалось задержать. Все жертвы и пострадавшие были его коллегами.

# Фотофакт # Стрельба в США

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