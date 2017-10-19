В США расследуют сразу 2 крупных дела: утечку угарного газа в школе и стрельбу в бизнес-центре

Новости США. Сразу два громких ЧП расследуют в США. В одной из школ Майами произошла утечка угарного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, пострадали и были госпитализированы 14 человек. А в бизнес-центре города Эджвуд злоумышленник устроил стрельбу. На месте погибли 3 человека, еще двое ранены. Сразу после нападения стрелок сел в авто и уехал, однако вскоре его удалось задержать. Все жертвы и пострадавшие были его коллегами.