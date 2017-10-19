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В Того полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом: молодежь требует отставки местной власти

19 октября 2017 08:34
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Новости Того. Полиция Того применила слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших погромы в столице государства – городе Ломе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Того полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом: молодежь требует отставки местной власти-1

Молодежь требовала отставки местной власти, обвиняя ее в коррупции.

Это не первый случай жестких мер по отношению к демонстрантам. В конце сентября полиция при разгоне толпы применила огнестрельное оружие. От ранения в голову погиб 9-летний ребенок.

В Того полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом: молодежь требует отставки местной власти-4

# Акции протеста # Фотофакт

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