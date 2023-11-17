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Система ПВО РФ сработала по 3 дронам ВСУ в Смоленской области

17 ноября 2023 08:28
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В Смоленске и его окрестностях были уничтожены три дрона ВСУ средствами ПВО и РЭБ Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что информация о пострадавших отсутствует. На местах происшествия работают оперативные службы.

Украинские военные систематически предпринимают попытку атаковать регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые уничтожаются с помощью российских средств ПВО. Так, по сообщению Министерства обороны РФ от 16 ноября 2023 года, над Брянской областью было сбито два и перехвачено над акваторией Черного моря три беспилотника Украины.

# Международная политика

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