Мексиканского журналиста застрелили в машине в городе с высоким уровнем криминала

Связано ли нападение с работой сотрудника СМИ – непонятно. Известно, что автомобиль он взял напрокат через местную компанию. По запросу полиции она предоставила всю необходимую информацию. По подозрению в причастности к делу арестованы трое. Следствие продолжается. Родственники и друзья погибшего требуют больше информации от редактора газеты, где работал журналист.