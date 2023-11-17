Мексиканского журналиста застрелили в машине в городе с высоким уровнем криминала

Мексиканский журналист застрелен в машине. Убийство произошло ночью в печально известном уровнем преступности городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мексиканский журналист застрелен в машине. Убийство произошло ночью в печально известном уровнем преступности городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Связано ли нападение с работой сотрудника СМИ – непонятно. Известно, что автомобиль он взял напрокат через местную компанию. По запросу полиции она предоставила всю необходимую информацию. По подозрению в причастности к делу арестованы трое. Следствие продолжается. Родственники и друзья погибшего требуют больше информации от редактора газеты, где работал журналист.