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Мексиканского журналиста застрелили в машине в городе с высоким уровнем криминала

17 ноября 2023 08:14
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Мексиканский журналист застрелен в машине. Убийство произошло ночью в печально известном уровнем преступности городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексиканского журналиста застрелили в машине в городе с высоким уровнем криминала-1

Связано ли нападение с работой сотрудника СМИ – непонятно. Известно, что автомобиль он взял напрокат через местную компанию. По запросу полиции она предоставила всю необходимую информацию. По подозрению в причастности к делу арестованы трое. Следствие продолжается. Родственники и друзья погибшего требуют больше информации от редактора газеты, где работал журналист.

# Убийство # Фотофакт

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