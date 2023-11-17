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Парламент Испании утвердил Педро Санчеса в должности премьер-министра

17 ноября 2023 08:12
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В Испании затянулся политический кризис. Жители недовольны переизбранием премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Испании утвердил Педро Санчеса в должности премьер-министра-1

Накануне парламент утвердил в должности Педро Санчеса. За проголосовали 179 депутатов. Минувшей ночью на улицы столицы вышли тысячи протестующих. Мирной акцию назвать нельзя. Не обошлось без столкновения демонстрантов с полицией. Активисты скандировали «Нет перевороту!» у штаб-квартиры Социалистической партии. Через несколько часов митингующих удалось разогнать. Несколько человек задержаны.

# Акции протеста # Фотофакт

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