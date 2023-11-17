Парламент Испании утвердил Педро Санчеса в должности премьер-министра

Накануне парламент утвердил в должности Педро Санчеса. За проголосовали 179 депутатов. Минувшей ночью на улицы столицы вышли тысячи протестующих. Мирной акцию назвать нельзя. Не обошлось без столкновения демонстрантов с полицией. Активисты скандировали «Нет перевороту!» у штаб-квартиры Социалистической партии. Через несколько часов митингующих удалось разогнать. Несколько человек задержаны.