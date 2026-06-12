В Калифорнии полностью уничтожен пожаром крупнейший в США распределительный центр

Распределительный центр одного из крупнейших в мире частных производителей медицинских товаров в городе Трейси американского штата Калифорния полностью уничтожен огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар произошел накануне. Площадь здания составляла около 93 тысяч квадратных метров. Все сотрудники и персонал были благополучно эвакуированы – никто не пострадал. Из соображений безопасности эвакуировали также соседние здания.
Огонь стремительно охватил все постройки: этому способствовали низкая влажность, жара и сильный ветер. Ситуация осложнялась тем, что на складе не сработала система пожаротушения, а во внутренних гидрантах отсутствовало давление. Хотя из-за искр пламя перекинулось на внешние поддоны и трейлеры соседних предприятий, пожарным удалось предотвратить серьезный ущерб для других объектов. Огромный столб черного дыма был виден по всему району залива Сан-Франциско.