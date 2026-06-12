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В Калифорнии полностью уничтожен пожаром крупнейший в США распределительный центр

12 июня 2026 08:51
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Распределительный центр одного из крупнейших в мире частных производителей  медицинских товаров в городе Трейси американского штата Калифорния полностью уничтожен огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар произошел накануне. Площадь здания составляла около 93 тысяч квадратных метров. Все сотрудники и персонал были благополучно эвакуированы – никто не пострадал. Из соображений безопасности эвакуировали также соседние здания. 

В Калифорнии полностью уничтожен пожаром крупнейший в США распределительный центр-2

Огонь стремительно охватил все постройки: этому способствовали низкая влажность, жара и сильный ветер. Ситуация осложнялась тем, что на складе не сработала система пожаротушения, а во внутренних гидрантах отсутствовало давление. Хотя из-за искр пламя перекинулось на внешние поддоны и трейлеры соседних предприятий, пожарным удалось предотвратить серьезный ущерб для других объектов. Огромный столб черного дыма был виден по всему району залива Сан-Франциско.

# Новости США

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