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Силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь

29 ноября 2025 07:48
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Силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь-0

Силы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали более сотни БПЛА над 11 регионами РФ и акваторией Азовского моря, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, ночью с 28 на 29 ноября ВС Украины предприняли попытку атаковать российские объекты. Для этих целей украинская сторона применила БЛА самолетного типа.

В районе Белгородской области уничтожено 26 беспилотников, над Ростовской областью – 20, над Крымским полуостровом – 19, над Рязанской областью и Краснодарским краем – по 11 БПЛА, над Воронежской – 5, над Липецкой – 4, над Курской – 3. Также в районе Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Азовского моря – по 1 дрону.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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