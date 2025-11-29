Латвия намерена выделить на оборону почти 450 млн евро в 2026-м

Прибалтика продолжает вооружаться. Латвия намерена выделить на оборону почти 450 миллионов евро в 2026 году. И произойдет это на фоне весьма болезненного сокращения госбюджета на 240 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рига взяла курс на достижение 5 % от ВВП на оборону, следуя агрессивным требованиям НАТО. Так, планируется модернизация военного сектора, включая инвестиции в кибербезопасность. Средства также будут направлены на закупку современного оборудования и техники, обучение солдат и призывников. Отдельное внимание уделено поддержке приграничных самоуправлений. Впрочем, прописаны в новом бюджете мелкими буквами и расходы на социальные нужды населения. Однако власти предупредили, что радоваться здесь особо нечему. Так, мэр Риги уже заявил о возможном скромном финансировании столицы на следующий год.