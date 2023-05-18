Протесты в Буэнос-Айресе – аргентинцы выступают против падения уровня жизни

Демонстранты требуют от правительства принять экстренные меры, чтобы вывести страну из сильнейшего экономического кризиса. У многих людей нет работы, а у кого она еще есть, могут в любой момент ее лишиться. Но даже получая зарплату, люди не могут купить самое необходимое. Цены выросли настолько, что продукты стали недоступны для многих аргентинцев. Миллионы людей столкнулись с голодом. Инфляция в стране достигла почти 110 % и продолжает увеличиваться. По заявлению властей, кризис вызван обязательствами перед международным валютным фондом. Аргентина должна погасить кредит на сумму 44 миллиарда долларов.