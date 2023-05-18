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Протесты в Буэнос-Айресе – аргентинцы выступают против падения уровня жизни

18 мая 2023 08:36
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Новости Аргентины. Тысячи аргентинцев вышли на главные улицы столицы Буэнос-Айреса, протестуя против падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Протесты в Буэнос-Айресе – аргентинцы выступают против падения уровня жизни-1

Демонстранты требуют от правительства принять экстренные меры, чтобы вывести страну из сильнейшего экономического кризиса. У многих людей нет работы, а у кого она еще есть, могут в любой момент ее лишиться. Но даже получая зарплату, люди не могут купить самое необходимое. Цены выросли настолько, что продукты стали недоступны для многих аргентинцев. Миллионы людей столкнулись с голодом. Инфляция в стране достигла почти 110 % и продолжает увеличиваться. По заявлению властей, кризис вызван обязательствами перед международным валютным фондом. Аргентина должна погасить кредит на сумму 44 миллиарда долларов.  

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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