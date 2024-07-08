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Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине

08 июля 2024 07:56
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости.

Глава венгерского государства выразил одобрение китайской мирной инициативе по урегулированию ситуации на территории Украины и отметил, что Венгрия всегда выступает на стороне мира. Ранее Орбан также провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, где обсудил вопросы, включая украинский кризис.

Эти визиты Орбан назвал частью своей «миссии мира». Однако Евросоюз заявил, что Орбан не является представителем ЕС и не имеет полномочий на посещение России. Он отклонил эти заявления, обвинив «брюссельских бюрократов» в препятствовании мирным усилиям.

# Международная политика

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