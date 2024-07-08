ФСБ РФ предотвратила угон украинскими спецслужбами бомбардировщика Ту-22М3

Воздушно-космические силы России раскрыли попытку украинской разведки угнать российский ядерный бомбардировщик Ту-22М3. ФСБ РФ пресекла эту операцию. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский агент, назвавшийся Павлом, предлагал пилоту РФ через Telegram угнать боевой самолет на территорию Украины и совершить поджог российских самолетов.

Он также требовал сообщить ему информацию о российских боевых самолетах. Летчик сразу же пошел к командованию и все рассказал.

Ранее, в 2022 году, ФСБ России раскрыло планы украинской разведки по угону российских боевых самолетов под контролем спецслужб НАТО.