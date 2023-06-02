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Профсоюзы Перу хотят продолжить многотысячные акции протеста

02 июня 2023 19:55
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Новости Перу. Многотысячные демонстрации в Перу. Госслужащие, рабочие и лидеры профсоюзных организаций вышли на улицы Лимы, чтобы выразить недовольство политикой Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Профсоюзы Перу хотят продолжить многотысячные акции протеста-1

Основные требования демонстрантов – улучшение условий труда и повышение заработной платы. Не раз их уже озвучивали активисты, но никаких изменений не последовало. В результате профсоюзы объявили, что протесты в стране продолжатся. Демонстранты все-таки намерены достучаться до властей таким образом. 

# Акции протеста # Фотофакт

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