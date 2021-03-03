Доставали три часа. Гигантская змея застряла в трубе для промышленных стоков

Новости Индии. Уникальная спасательная операция развернулась в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там из ловушки извлекли питона. Гигантская змея облюбовала трубу.

Все бы ничего, но она предназначалась для промышленных стоков. Чтобы извлечь питона, понадобилось порядка трех часов. Еще некоторое время потребовалось, чтобы отмыть его от химических веществ.