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Доставали три часа. Гигантская змея застряла в трубе для промышленных стоков

03 марта 2021 10:23
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Новости Индии. Уникальная спасательная операция развернулась в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там из ловушки извлекли питона. Гигантская змея облюбовала трубу.

Доставали три часа. Гигантская змея застряла в трубе для промышленных стоков-1

Все бы ничего, но она предназначалась для промышленных стоков. Чтобы извлечь питона, понадобилось порядка трех часов. Еще некоторое время потребовалось, чтобы отмыть его от химических веществ.

Доставали три часа. Гигантская змея застряла в трубе для промышленных стоков-4

В дикой природе бирманские питоны обычно вырастают длиной до 5 метров.

# Дикие животные # Фотофакт

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