В Европе и США упал спрос на шоколад. И в этом виновата не только пандемия

Продавцы сладостей столкнулись с жестким кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на шоколад резко упал по всему миру. Особенно остро это ощутили производители Северной Америки и Европы.
Продавцы сладостей столкнулись с жестким кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на шоколад резко упал по всему миру. Особенно остро это ощутили производители Северной Америки и Европы.
На этот раз дело не только в пандемии коронавируса, а в изменении потребительских привычек. Люди стали чаще отказываться от вредной пищи в пользу здорового питания.
Выход из ситуации эксперты видят в новых рынках сбыта. Перенаправить поставки шоколада производители планируют в Индию. По данным за 2018 год, потребление какао на душу населения в этой стране было на уровне 10 % от среднемирового.