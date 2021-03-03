В Европе и США упал спрос на шоколад. И в этом виновата не только пандемия

Продавцы сладостей столкнулись с жестким кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на шоколад резко упал по всему миру. Особенно остро это ощутили производители Северной Америки и Европы.

На этот раз дело не только в пандемии коронавируса, а в изменении потребительских привычек. Люди стали чаще отказываться от вредной пищи в пользу здорового питания.