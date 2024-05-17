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Шмидт заявил, что готовится международный ордер на его арест

17 мая 2024 08:51
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Бывший польский судья Томаш Шмидт, укрывшийся в Беларуси, сообщил о подготовке международного ордера на его арест. Об этом пишет ТАСС.

Он не получил официальных уведомлений, но собирается отстаивать свои права на национальном и международном уровнях. Шмидт попытался подать бумаги в польское посольство в Минске, но ему отказали.

Он сравнивает свою ситуация с книгой Кафки «Процесс», когда человек не знает , в чем он виноват, но его уже обвинили. После того, как Шмидт переехал в Беларусь, его временно отстранили от должности и подали в розыск в Польше. Президент Беларуси поручил обеспечить его безопасность.

# Международная политика

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