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Шарль Мишель назвал сроки принятия новых членов в ЕС

28 августа 2023 08:29
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Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что к 2030 году ЕС необходимо быть полностью готовым к принятию новых членов, передает РИА Новости.

Данное высказывание содержится в его проекте речи, с которой Мишель выступит на форуме в Словении. Он собирается заявить, что увеличение численности членов является одной из главных целей ЕС. Лидеры Евросоюза проведут первую особую дискуссию на эту тематику в испанском городе Гранада в первых числах октября.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, а Украине и Молдове был предоставлен статус кандидатов. Европейская комиссия выдвинула 7 условий, среди которых самым главным является судебная реформа: продолжать борьбу с коррупцией, провести реформу Конституционного суда и так далее.
 

# Международная политика

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