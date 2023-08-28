Республиканцы хотят инициировать импичмент Байдену в сентябре

Часть американских республиканцев в Палате представителей Конгресса США в сентябре хотят инициировать проведение процесса импичмента в отношении президента США Джо Байдена, но пока единого взгляда на данный момент нет, передает ТАСС со ссылкой на The Hill.

По их мнению, Байден может оказаться замешанным в коррупции. Тем не менее некоторые республиканцы сказали, что пока не настроены на такой шаг.

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти признал, что процесс вынесения импичмента в отношении Байдена может быть запущен уже в сентябре. В мае конгрессмены из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они получили свидетельства того, что ранее члены семейства Байдена и аффилированные с ними лица якобы получали из-за рубежа миллионы долларов через сеть компаний.