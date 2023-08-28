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IRSO: индийский луноход передал первые сведения о Южном полюсе Луны

28 августа 2023 07:55
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Индийский аппарат «Прагьян» передал первые сведения о состоянии лунной поверхности, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X, передает РИА Новости.

С помощью лунохода была впервые произведена замерка значения температуры на Южном полюсе земного спутника. Судя по диаграмме, на поверхности температура может доходить до +60 °С. В настоящий период идет глубокое изучение всех полученных результатов. Индия стала уже четвертой страной, которая доставила на Луну свой собственный аппарат вслед за СССР, США и Китаем, и первым в мире государством, чей аппарат осуществил мягкую посадку на Южном полюсе Луны.

# Космос

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