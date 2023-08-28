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В Японии не прекращаются протесты против сброса воды из «Фукусимы»

28 августа 2023 07:40
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Новости Японии. В Японии не прекращаются протесты против сброса в море радиоактивной воды разрушенной АЭС «Фукусима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии не прекращаются протесты против сброса воды из «Фукусимы»-1

Около тысячи японцев, которые приехали со всей страны, устроили пикет возле атомной электростанции с требованием немедленно прекратить уничтожение океана и прибрежной зоны. По словам демонстрантов, правительство нагло лжет, заявляя, что загрязненная вода проходит максимальную очистку и не представляет угрозы экологии. Тем более, что ранее власти обещали, что не будут сбрасывать ядерные отходы в океан до тех пор, пока не получат согласие местных рыбаков и других заинтересованных сторон. По данным местных СМИ, на сегодняшний день этот протест стал самым масштабным.

# Акции протеста # Новости Японии # Фотофакт

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