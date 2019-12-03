Новости мира. Северная Македония присоединилась к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что в Вашингтоне завершилась процедура утверждения протокола о присоединении этой страны к альянсу. Теперь в НАТО появился 30-й союзник.