Новости мира. Северная Македония присоединилась к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Северная Македония присоединилась к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что в Вашингтоне завершилась процедура утверждения протокола о присоединении этой страны к альянсу. Теперь в НАТО появился 30-й союзник.
Напомним, в феврале парламент Греции проголосовал за ратификацию договора о вступлении Северной Македонии в альянс. Его поддержало большинство депутатов. Также протокол подписали страны-участники Североатлантического альянса.