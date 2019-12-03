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Северная Македония присоединилась к НАТО

03 декабря 2019 06:36
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Новости мира. Северная Македония присоединилась к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Северная Македония присоединилась к НАТО-1

Он отметил, что в Вашингтоне завершилась процедура утверждения протокола о присоединении этой страны к альянсу. Теперь в НАТО появился 30-й союзник.

Северная Македония присоединилась к НАТО-4

Напомним, в феврале парламент Греции проголосовал за ратификацию договора о вступлении Северной Македонии в альянс. Его поддержало большинство депутатов. Также протокол подписали страны-участники Североатлантического альянса.

# НАТО # Майк Помпео # Фотофакт

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