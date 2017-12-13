Прямой эфир

Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек

13 декабря 2017 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирана. Свыше 50 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда подземных толчков составила 6.2 балла по шкале Рихтера.

Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек-1

Очаг залегал на глубине 40 километров. Из-за катаклизма в ряд населенных пунктов прекращена подача электроэнергии и водоснабжения. В городе Керман, на который пришелся основной удар стихии, закрыты все учебные заведения.

12 декабря землетрясение магнитудой 5.9 произошло на юго-востоке страны. Медицинская помощь потребовалась 17 местным жителям.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Газовая станция в Австрии возобновила поставки в европейские страны после взрыва
13 декабря 2017 11:29

Газовая станция в Австрии возобновила поставки в европейские страны после взрыва

Более 400 авиарейсов отменили из-за снегопада в канадском Торонто
13 декабря 2017 07:55

Более 400 авиарейсов отменили из-за снегопада в канадском Торонто

В Италии сильные ливни привели к наводнению: эвакуированы более 2000 человек
13 декабря 2017 07:46

В Италии сильные ливни привели к наводнению: эвакуированы более 2000 человек