Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек

Новости Ирана. Свыше 50 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда подземных толчков составила 6.2 балла по шкале Рихтера.

Очаг залегал на глубине 40 километров. Из-за катаклизма в ряд населенных пунктов прекращена подача электроэнергии и водоснабжения. В городе Керман, на который пришелся основной удар стихии, закрыты все учебные заведения.

12 декабря землетрясение магнитудой 5.9 произошло на юго-востоке страны. Медицинская помощь потребовалась 17 местным жителям.