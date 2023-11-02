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Север Франции накрыл мощный ураган

02 ноября 2023 10:44
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Новости Франции. Один человек погиб при мощном урагане, который накрыл север Франции. Сильный ветер, скорость которого порой достигала 200 километров в час, срывает крыши, валит деревья и линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Север Франции накрыл мощный ураган-1

Сейчас без электричества остаются почти 1,5 миллиона домов. В Бретани запретили движение грузовых автомобилей, в Нормандии закрыли два крупных аэропорта. По прогнозам синоптиков, ближе к ночи ветер еще больше усилится. Власти мобилизовали более 3 000 специалистов, из которых формируют аварийные бригады для устранения последствий стихии.

# Природные катаклизмы # Новости Франции # Фотофакт

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