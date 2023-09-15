WSJ: Польша грозит ЕС нарушить правила и запретить импорт зерна из Украины

Польша может пойти против правил ЕС и наложить запрет на ввоз зерна из Украины, если Брюссель не продлит ограничения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Украина в случае неснятия ограничений обратится во Всемирную торговую организацию за получением компенсации. В настоящее время руководство ЕС решает вопросы о целесообразности продления запрета на продажу украинской пшеницы, чтобы не допустить падения цен.

Сельскохозяйственный экспорт – это важная часть экономики Украины, принесшая Киеву в прошлом году около 27 млрд долларов. Ранее пятеро государств ЕС, граничащих с Украиной, обратились к главе Европейской комиссии с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из Украины.