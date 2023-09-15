Насилие и бунты – посмотрите, что происходит в польском центре для иностранцев!

Опять скандал. В польских СМИ появилась информация о бунте в одном из центров содержания мигрантов. Иностранцы, оказавшиеся в руках польских силовиков, протестуют против условий содержания. Всего выдвинуто порядка десятка требований. Из сведений, которые удалось найти, больше всего шокирует, что людей там содержат как в концлагере. У каждого есть свой порядковый номер. Отмыться от очередного позора поспешили все, кто отвечают за миграционную политику в Варшаве. В интернете даже появился опровергающий заказной ролик. Продолжение истории – в следующем материале.

Это видео снято польской пограничной стражей. На кадрах – центр содержания иностранцев в городе Перемышль Подкарпатского воеводства. Впечатление, будто детский лагерь: спортивная площадка, столовая, учебный центр и даже комната для религиозных обрядов. Темнокожие мигранты гуляют и занимаются спортом, хотя можно заметить, что физически люди слабые. Поверить в увиденное можно. Но так ли на самом деле?

Лагерь располагается примерно в 16 километрах от украинской границы. Административный центр Подкарпатского воеводства – тот самый город Жешув, где размещена авиабаза, через которую идет снабжение группировки войск в Украине. Поэтому все административные объекты воеводства находятся под особым контролем польской контрразведки, а центр для иностранцев представляет собой СИЗО.

Это закрытый режимный объект, куда нет доступа. Охраняют его военнослужащие – вот аналогичное видео из такого же лагеря для мигрантов – только в Белостоке.

Столовая в таких местах, конечно, есть, но сейчас в Пшемысле ею не пользуются. Неделю назад в лагере началась голодовка, а затем бунт. По информации польской «Группы граница» (это НКО, которое занимается мониторингом прав человека в сфере миграции), в протесте участвуют около 100 человек, которые объявили голодовку и заняли несколько административных помещений. Протестующие требуют прекращения против них психологического и физического насилия.

Это граждане Сирии, Египта, Индии, Грузии – большинство оказались в центре после пересечения белорусско-польской границы, и для многих срок пребывания неоднократно и необоснованно продлевался. Формальным поводом для начала протеста стала попытка самоубийства, предпринятая одним из мигрантов (мужчина хотел покончить с собой, так как не мог вынести условий содержания). Очевидно, что с людьми там обходятся хуже, чем с животными. А кадры, которые вы видели в начале этого материала, – откровенная инсценировка.

Известно, что участники голодовки выдвинули руководству центра более десяти требований: прекратить избиения и применение электрошокера, предоставить персонал, который мог бы общаться с ними (хотя бы на английском), перестать унижать и обращаться по имени, а не по номеру, как в концлагере, мигранты также требуют прекратить депортации и рассматривать дела индивидуально, а не массово штамповать отказы.

В ходе столкновения с сотрудниками центра один из протестующих был ранен, после чего голодовка из сухой переросла в полную, то есть без приема жидкости. Вскоре перед центром прошел мирный пикет солидарности, а за ситуацией вокруг СИЗО начало следить местное управление внутренних дел.

Протесты и бунты в польских СИЗО для иностранцев были и раньше, но не в таких масштабах. Первый известный случай был зафиксирован во временном центре для иностранцев на военном полигоне в Венджине. После волнения происходили в Кросно-Оджаньске, Белостоке и Лешноволе.

Всего за первое полугодие 2023-го в закрытые центры содержания в Польше было направлено более тысячи иностранных граждан, в том числе 56 несовершеннолетних, из них 17 – это дети, которые оказались в руках польских силовиков совершенно одни, без родителей.

Что характерно, аналогичные объекты в Пшемысле были открыты и для украинских беженцев. Как правило, это переоборудованные торговые центры, как на видео, где люди спят на полу. То есть даже для украинских граждан поляки не потрудились создать нормальные условия. Что говорить о людях, которых они считают недочеловеками, у которых забирают деньги, избивают до смерти, а потом выбрасывают трупы через калитки в заборе. Жестокость польских силовиков по отношению к беженцам уже давно за гранью человечности. Вряд ли стоит рассчитывать на теплый прием тем, кто пересек границу и попросил убежище.