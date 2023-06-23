ФСБ задержала пять человек при попытке вывоза из РФ килограмма цезия-137

Сотрудники ФСБ РФ совместно с российским Министерством внутренних дел задержали пять человек, которые предприняли попытку вывезти из страны 1 килограмм радиоактивного цезия. Такую информацию приводит РИА Новости.

Сообщается, что группа работала в сговоре с иностранным заказчиком. Незаконным путем преступники намеревались купить 1 кг изотопа цезий-137 за 3,5 млн долларов, вывезти его из страны, а далее использовать в ущерб интересам РФ в ходе СВО. Их действия курировал и координировал гражданин Украины.

В ФСБ уточняют, что использовать цезий планировалось в провокациях с применением оружия массового поражения. Целью было дискредитировать Российскую Федерацию.

В отношении преступников заведены уголовные дела. Они находятся под стражей и дают признательные показания.