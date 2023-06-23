Нетаньяху: Израиль уже видит у своих границ переданное Украине Западом оружие

Западное вооружение, поставляемое Украине, уже появляется у границ Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post, пишет РИА Новости.

Он высказал свои опасения по отношению к возможности применения этого оружия против Израиля, потому что оно может перейти в распоряжение Ирана. Нетаньяху особо подчеркнул, что это является не просто теоретическим предположением, а реальным фактом, так как на границах страны уже были зафиксированы западные противотанковые орудия.

Премьер-министр отметил, что Израиль оказался в особом положении, имея непосредственную границу с Россией и потребность сохранить свободу действий в борьбе с Ираном, который стремится усилить свои военные позиции на северной границе страны. Нетаньяху добавил, что большинство руководителей стран Запада поддерживают уравновешенный подход Израиля к предоставлению помощи украинской стороне. В государстве осуждают спецоперацию России в Украине, но ограничиваются оказанием только гуманитарной помощи без поставок оружия.

Западные политики настоятельно призывают Украину одержать победу над Россией путем наращивания количества поставок оружия и военной техники. Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Запада не принесет никакой пользы, а лишь усугубит страдания украинского народа. А западные вооружения, поставляемые Киеву, станут законным объектом нападения российской армии.