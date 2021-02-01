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С 1 февраля белорусы могут въехать в Россию через 20 пунктов воздушного пропуска

01 февраля 2021 07:57
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Новости Беларуси. Гражданам Беларуси на месяц разрешили въезжать в Россию. В перечне 20 воздушных пунктов пропуска, где могут приземляться самолеты с нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это Сочи, Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Калининград, Екатеринбург, Казань и Грозный.

С 1 февраля белорусы могут въехать в Россию через 20 пунктов воздушного пропуска-1

По прилету необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Оно разработано фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри Союза в условиях пандемии. В проекте принимают участие Беларусь, Россия и Армения.

С 1 февраля белорусы могут въехать в Россию через 20 пунктов воздушного пропуска-4

Отметим, до этого момента из Минска можно было улететь только в Москву: рейсом «Белавиа» – в аэропорт Домодедово, рейсом «Аэрофлота» – в Шереметьево. Главным требованием был отрицательный тест на COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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