С 1 февраля белорусы могут въехать в Россию через 20 пунктов воздушного пропуска

Новости Беларуси. Гражданам Беларуси на месяц разрешили въезжать в Россию. В перечне 20 воздушных пунктов пропуска, где могут приземляться самолеты с нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это Сочи, Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Калининград, Екатеринбург, Казань и Грозный.