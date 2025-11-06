Власти ЮАР пытаются вернуть 17 граждан, уехавших воевать в Украину

Южная Африка пытается вернуть 17 своих граждан, которые оказались на территории Украины, куда они отправились в качестве наемников. Об этом пишет РИА Новости.

По данным властей, мужчины в возрасте от 20 до 39 лет были привлечены обещаниями выгодных контрактов. Большинство из них – из провинции Квазулу-Натал, один – из Восточно-Капской провинции.

Согласно законодательству Южной Африки, участие граждан в военных операциях за рубежом без разрешения запрещено. Президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование и использовать дипломатические каналы для возвращения соотечественников.

По словам самих наемников, приехавших воевать в Украину, условия на местах оказались сложными, а координация действий со стороны украинских военных была слабой. Многие из них говорят, что не ожидали такой высокой интенсивности боевых действий.

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