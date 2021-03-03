Сейчас о них заботятся офицеры. Моряки спасли кошек из тонущей лодки

Новости Таиланда. Небывалая спасательная операция в Андаманском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Небывалая спасательная операция в Андаманском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Служащие подразделения воздушной и береговой обороны Королевского военно-морского флота Таиланда выдержали сильное течение и спасли четырех кошек, застрявших на борту тонущей лодки.
В результате инцидента никто не пострадал. О кошках сейчас заботятся спасшие их офицеры прямо на командном пункте.