Прямой эфир

Сейчас о них заботятся офицеры. Моряки спасли кошек из тонущей лодки

03 марта 2021 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Небывалая спасательная операция в Андаманском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас о них заботятся офицеры. Моряки спасли кошек из тонущей лодки-1

Служащие подразделения воздушной и береговой обороны Королевского военно-морского флота Таиланда выдержали сильное течение и спасли четырех кошек, застрявших на борту тонущей лодки.

Сейчас о них заботятся офицеры. Моряки спасли кошек из тонущей лодки-4

В результате инцидента никто не пострадал. О кошках сейчас заботятся спасшие их офицеры прямо на командном пункте.

# Спасение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Электронный браслет вместо карантина? В Израиле тестируют пилотный проект
03 марта 2021 14:38

Электронный браслет вместо карантина? В Израиле тестируют пилотный проект

У центра тестирования на коронавирус в Нидерландах прогремел взрыв
03 марта 2021 13:45

У центра тестирования на коронавирус в Нидерландах прогремел взрыв

Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии
03 марта 2021 13:34

Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии