Сейчас о них заботятся офицеры. Моряки спасли кошек из тонущей лодки

Новости Таиланда. Небывалая спасательная операция в Андаманском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служащие подразделения воздушной и береговой обороны Королевского военно-морского флота Таиланда выдержали сильное течение и спасли четырех кошек, застрявших на борту тонущей лодки.