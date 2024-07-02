Сборная Португалии чуть вырвала победу у словенцев и вышла в 1/4 Евро-2024

Сборная Португалии по футболу победила Словению в пенальти и прошла в четвертьфинал Евро-2024 в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч 1/8 финала во Франкфурте-на-Майне закончился без голов. Капитан команды Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в дополнительное время, а главного тренера Словении Матьяжа Кека наказали красной карточкой за то, что досматрвал матч на трибуне.

В серии пенальти Португалия победила со счетом 3:0, а вратарь португальцев Диогу Кошта отбил все три удара. 5 июля в Гамбурге Португалия встретится с Францией в четвертьфинале.