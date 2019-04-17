Самолёт упал на жилые дома в Чили

Новости Чили. Легкомоторный самолёт рухнул на жилые дома в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в городе Пуэрто-Монт. В результате авиакатастрофы погибли 6 человек: пилот и пассажиры воздушного судна.

Ещё несколько человек пострадали и были доставлены в больницу. Одно из зданий полностью сгорело. На месте ЧП работают бригады спасателей. Причины происшествия не установлены.