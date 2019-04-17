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В Колорадо закрыли школы из-за угроз вооруженной девушки

17 апреля 2019 09:07
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Новости США. Более 20 школ закрыты в американском штате Колорадо из-за угрозы вооруженного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение приостановить занятия в образовательных учреждениях было принято после того, как у правоохранителей появилась информация о вооруженной девушке, которая находится в районе города Денвер.

В Колорадо закрыли школы из-за угроз вооруженной девушки-1

По данным стражей порядка, злоумышленница была увлечена стрельбой в школе «Колумбайн» и представляет серьезную угрозу. По штату распространяют фото и описание девушки с просьбой не приближаться к ней и при встрече вызвать полицию.

В Колорадо закрыли школы из-за угроз вооруженной девушки-4

В числе закрытых школ оказалась и «Колумбайн». Всемирную известность она приобрела после инцидента 1999 года. Тогда двое учеников устроили стрельбу в стенах учебного заведения. Погибли 13 человек, свыше 20 пострадали.

# Нападение # Фотофакт

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