В Колорадо закрыли школы из-за угроз вооруженной девушки
Новости США. Более 20 школ закрыты в американском штате Колорадо из-за угрозы вооруженного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение приостановить занятия в образовательных учреждениях было принято после того, как у правоохранителей появилась информация о вооруженной девушке, которая находится в районе города Денвер.
По данным стражей порядка, злоумышленница была увлечена стрельбой в школе «Колумбайн» и представляет серьезную угрозу. По штату распространяют фото и описание девушки с просьбой не приближаться к ней и при встрече вызвать полицию.
В числе закрытых школ оказалась и «Колумбайн». Всемирную известность она приобрела после инцидента 1999 года. Тогда двое учеников устроили стрельбу в стенах учебного заведения. Погибли 13 человек, свыше 20 пострадали.