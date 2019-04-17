В Колорадо закрыли школы из-за угроз вооруженной девушки

Новости США. Более 20 школ закрыты в американском штате Колорадо из-за угрозы вооруженного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение приостановить занятия в образовательных учреждениях было принято после того, как у правоохранителей появилась информация о вооруженной девушке, которая находится в районе города Денвер.

По данным стражей порядка, злоумышленница была увлечена стрельбой в школе «Колумбайн» и представляет серьезную угрозу. По штату распространяют фото и описание девушки с просьбой не приближаться к ней и при встрече вызвать полицию.