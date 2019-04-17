В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск

Новости Сирии. Национальный праздник отмечают в Сирии. 17 апреля – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Однако фактически стала независимым государством лишь 17 апреля 1946 года, когда территорию страны покинул последний французский солдат.