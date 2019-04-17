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В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск

17 апреля 2019 09:01
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Новости Сирии. Национальный праздник отмечают в Сирии. 17 апреля – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск-1

Формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Однако фактически стала независимым государством лишь 17 апреля 1946 года, когда территорию страны покинул последний французский солдат.

В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск-4

С национальным праздником главу Сирийской Арабской Республики Башара Асада поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что под вашим профессиональным руководством Сирия в скором времени успешно преодолеет все трудности, вызванные вооруженным конфликтом, восстановит национальное хозяйство и дружественный сирийский народ вернется к нормальному, мирному образу жизни.

# Праздники # Фотофакт

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