В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск

Новости Сирии. Национальный праздник отмечают в Сирии. 17 апреля – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Национальный праздник отмечают в Сирии. 17 апреля – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Однако фактически стала независимым государством лишь 17 апреля 1946 года, когда территорию страны покинул последний французский солдат.
С национальным праздником главу Сирийской Арабской Республики Башара Асада поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что под вашим профессиональным руководством Сирия в скором времени успешно преодолеет все трудности, вызванные вооруженным конфликтом, восстановит национальное хозяйство и дружественный сирийский народ вернется к нормальному, мирному образу жизни.