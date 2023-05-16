Президент ЮАР от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским

Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такую информацию приводит РИА Новости.

По его словам, российский и украинский президенты согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Путин и Зеленский готовы принять миссию в своих столицах: договоренность о начале подготовки такого взаимодействия с африканскими лидерами достигнута. Сирил Рамафоза также сообщил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш и офис Африканского союза о инициативе проинформированы.