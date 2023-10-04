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На севере Индии из-за проливных дождей начались внезапные наводнения

04 октября 2023 11:28
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Проливные дожди вызвали внезапные наводнения на севере Индии. В штате Сикким бурные потоки воды сносили мосты и машины с дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Индии из-за проливных дождей начались внезапные наводнения-1

Частично разрушены несколько десятков домов, сотни человек лишились имущества. По данным властей без вести пропали 23 человека. Но эти данные лишь приблизительные, потому что из-за проблем со связью нет сообщений о возможных жертвах и разрушениях из некоторых районов.

# Наводнение # Фотофакт

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