На севере Индии из-за проливных дождей начались внезапные наводнения

Проливные дожди вызвали внезапные наводнения на севере Индии. В штате Сикким бурные потоки воды сносили мосты и машины с дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частично разрушены несколько десятков домов, сотни человек лишились имущества. По данным властей без вести пропали 23 человека. Но эти данные лишь приблизительные, потому что из-за проблем со связью нет сообщений о возможных жертвах и разрушениях из некоторых районов.