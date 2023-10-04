Politico: Россия, ЕС и США провели тайные переговоры по Карабаху

Встреча между представителями США, ЕС и России состоялась в Стамбуле 17 сентября, за два дня до начала военной операции Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Целью встречи было обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.

США были представлены в лице Луиса Боно, главного советника госдепартамента Штатов по переговорам на Кавказе. От ЕС участвовал специальный представитель по Южному Кавказу Тойво Клаар. Россию на переговорах представлял Игорь Ховаев, специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам нормализации азербайджано-армянских отношений.