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Politico: Россия, ЕС и США провели тайные переговоры по Карабаху

04 октября 2023 12:22
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Встреча между представителями США, ЕС и России состоялась в Стамбуле 17 сентября, за два дня до начала военной операции Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Целью встречи было обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.

США были представлены в лице Луиса Боно, главного советника госдепартамента Штатов по переговорам на Кавказе. От ЕС участвовал специальный представитель по Южному Кавказу Тойво Клаар. Россию на переговорах представлял Игорь Ховаев, специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам нормализации азербайджано-армянских отношений.

# Международная политика

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