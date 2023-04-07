ВОЗ ожидает нехватки 10 млн медиков к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит медработников во многих странах отмечается уже сегодня.

Чаще всего трудности с наймом врачей возникают из-за того, что специалисты уезжают за границу в поисках лучшей заработной платы и условий труда. И, по словам гендиректора ВОЗ, остро эта проблема встанет совсем скоро. На фоне опасений в организации призвали «защищать и инвестировать в своих медицинских работников». Внимательно прислушаться к этой рекомендации стоит странам Евросоюза, где сотрудники сферы здравоохранения регулярно выходят на протесты и забастовки из-за несоблюдения условий труда.