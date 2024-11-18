Рождаемость в Латвии установила очередной антирекорд

По данным Центрального статистического управления, за 9 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано менее 10 тысяч новорожденных. В сравнении с цифрами 2023-го, их количество сократилось на 13 %, а за последние 5 лет – и вовсе на четверть. Эксперты объясняют такую тенденцию не только отсутствием социальных гарантий молодым семьям, но и огромным оттоком молодежи из Латвии.