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Рождаемость в Латвии установила очередной антирекорд

18 ноября 2024 06:45
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Показатели европейской экономики продолжают скатываться, на фоне плачевной социальной ситуации рождаемость в Латвии вновь ставит антирекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождаемость в Латвии установила очередной антирекорд-2

По данным Центрального статистического управления, за 9 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано менее 10 тысяч новорожденных. В сравнении с цифрами 2023-го, их количество сократилось на 13 %, а за последние 5 лет – и вовсе на четверть. Эксперты объясняют такую тенденцию не только отсутствием социальных гарантий молодым семьям, но и огромным оттоком молодежи из Латвии.

# Международная политика

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