Сальдо: ВСУ начали подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области

Вооруженные силы Украины приступили к подготовке форсирования Днепра. На его правый берег украинские военные перебрасывают технику и расставляют на позиции бойцов.

О готовящихся военных действия со стороны ВСУ сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, информирует РИА Новости. По его словам, наблюдаются активные маневры со стороны украинской армии. Бойцы меняют позиции, создают ложные, расставляется специальная техника. Украинские военные готовятся совершить попытку переправы через Днепр, но сил для успешного проведения этой операции у ВСУ недостаточно, она будет провальной, уверен врио губернатора. У военных недостаточное количество техники, вооружений.

Ранее сообщалось, что на фоне недостаточного количества военных, вооружений и специальной техники в распоряжении ВСУ, Штаты ставят под сомнение, что Украина проведет контрнаступательную операцию с положительным результатом.