В Германии прогнозируют резкий рост цен из-за обмеления Рейна

Экономисты предупреждают жителей Германии о скором резком росте цен на продукты и товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной тому – рекордное обмеление Рейна: судоходство по реке практически остановлено. Баржи, ранее перевозившие сотни тысяч тонн грузов, теперь не могут выполнять рейсы. Основную нагрузку придется взять на себя автотранспорту – это многократно увеличит себестоимость перевозок.