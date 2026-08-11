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В Германии прогнозируют резкий рост цен из-за обмеления Рейна

11 августа 2026 06:26
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Экономисты предупреждают жителей Германии о скором резком росте цен на продукты и товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии прогнозируют резкий рост цен из-за обмеления Рейна-2

Виной тому – рекордное обмеление Рейна: судоходство по реке практически остановлено. Баржи, ранее перевозившие сотни тысяч тонн грузов, теперь не могут выполнять рейсы. Основную нагрузку придется взять на себя автотранспорту – это многократно увеличит себестоимость перевозок.

# Германия

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