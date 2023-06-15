Новости Франции. Китайскую статую Бодхисаттвы нашли в пригороде Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стояла в частном доме, владельцы которого даже не знали о ее ценности. Теперь же артефакт продадут на аукционе. Выручить за него планируют около миллиона долларов. Датируется статуя XIX веком. Считается, что в мире осталось лишь несколько подобных произведений. И большинство из них хранятся в музеях.

Кэролайн Шультен, представительница аукционного дома:

Вполне возможно, что есть еще похожие артефакты, которые все еще находятся во Франции или, может быть, в Бельгии, или Швейцарии. Возможно, продажа этой статуи или реклама вокруг нее привлечет больше людей и заставит их присмотреться к предметам в своем доме.