Белые носороги вернулись в Конго. 16 особей привезли из ЮАР

Новости Конго. Белые носороги вернулись в Конго. Поздравления принимает местный национальный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь его обитателей стало на 16 больше. По воздуху животных доставили из частного заповедника ЮАР. В Конго им будет только лучше. Ведь этот парк – один из крупнейших в Африке. По словам сотрудников, такое пополнение в Конго поможет восстановить баланс местной экосистемы.

Кестер Викери, сотрудник Национального парка Конго:

Надеемся, это сыграет хорошую роль для животных. И через 20 лет в нашем парке будет большая популяция белых носорогов. Это хорошо не только для экосистемы, но и для всех людей в стране.