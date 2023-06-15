Белые носороги вернулись в Конго. 16 особей привезли из ЮАР
Новости Конго. Белые носороги вернулись в Конго. Поздравления принимает местный национальный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь его обитателей стало на 16 больше. По воздуху животных доставили из частного заповедника ЮАР. В Конго им будет только лучше. Ведь этот парк – один из крупнейших в Африке. По словам сотрудников, такое пополнение в Конго поможет восстановить баланс местной экосистемы.
Кестер Викери, сотрудник Национального парка Конго:
Надеемся, это сыграет хорошую роль для животных. И через 20 лет в нашем парке будет большая популяция белых носорогов. Это хорошо не только для экосистемы, но и для всех людей в стране.
Когда-то белый носорог чуть не исчез с лица земли. Этот подвид открыли в конце XIX века, а через 35 лет объявили вымершим. Но позже обнаружили популяцию этих животных на территории современной провинции Квазулу-Натал. Вскоре их взяли под охрану, что помогло спасти подвид.